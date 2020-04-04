ПЦУ не спішить припиняти богослужіння за участі не більше 10 осіб

Православна церква України станом на зараз не бачить підстав для загальної заборони проведення богослужінь за участю не більше як 10 осіб.

Про це повідомляє ПЦУ в Facebook.

"4 квітня 2020 р. об 11 годині відбулася нарада шляхом телеконференції між Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій та керівником Національної поліції України генералом поліції Ігорем Клименком. Під час наради пан Клименко повідомив, що проведення богослужінь у храмах з дотриманням санітарних карантинних норм та участю не більше 10 осіб - не забороняється. Разом з тим постанова КМУ накладає заборону на пересування, що на практиці обмежуватиме можливість мирян приходити до храмів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за підсумками наради було запропоновано, щоб найближчим часом були надані загальні роз‘яснення та вказівки на місця щодо порядку виконання карантинних обмежень, адже зараз є істотна різниця у їхньому трактуванні.Таким чином станом на 4 квітня ПЦУ не бачить підстав для загальної заборони проведення богослужінь за участю не більше як 10 осіб.

Як інформують у церкві, Київська митрополія і надалі проводитиме діалог з органами влади щодо виконання карантинних обмежень у спосіб, який не передбачатиме повного припинення богослужінь.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів затвердив 3 квітня список додаткових обмежень у рамках карантину.

Станом на 10:00 4 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужали.