ПЦУ щодня молиться за медиків - Епіфаній

Православна церква України щодня молиться за медичних працівників і закликає усіх вірян долучатися до цієї молитви.

Про це заявив митрополит Київський і всієї України Епіфаній в Facebook.

"Медичні працівники – лікарі різних спеціальностей, медсестри і медбрати, лаборанти та фельдшери, фармацевти, провізори та інші нині не просто виконують свою роботу, а звершують справжній подвиг служіння людям. Він звершується без пафосу і не для публіки, а заради втілення в життя покликання творити добро та рятувати інших – справи, глибоко християнської за сутністю", - зазначив Епіфаній.

Він подякував усім медикам, які сьогодні, незважаючи на ризики для свого здоров’я, власні проблеми та турботи, рятує життя, допомагає полегшити біль, подолати хворобу й убезпечити від неї інших.

"Багатьом важко уявити всю складність вашої професії, адже у ваших руках – велика цінність – людське життя. Тож саме на вас сьогодні – висока відповідальність, найбільший стрес і навантаження. Тримайтеся! Наша підтримка і наші молитви з вами!", - наголосив Предстоятель ПЦУ.

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Він зазначив, що священники разом з іншими волонтерами надають усю посильну допомогу, аби допомогти медикам у їх роботі. За його словами, ПЦУ щодня молиться за них у монастирях і храмах.

"Дорогі брати і сестри! Долучайтеся до молитви за лікарів та усіх медичних працівників і просімо разом у Господа для них здоров’я, сил і терпіння. Подаруймо їм від себе те, що можемо, ту часточку серця – молитву, щоби наша невидима, але відчутна завдяки Божественній благодаті підтримка надала їм наснаги та сил. Молімося за медиків!", - додав Епіфаній.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні ввели карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. З 25 березня надзвичайну ситуацію запровадили по всій Україні. Карантин подовжили до 24 квітня.