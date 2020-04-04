Наразі в Україні у 78 дітей виявили коронавірус.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я у Facebook.

"За результатами досліджень вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров'я та обласних лабораторних центрів, випадки підтверджено у 1096 осіб, з них 78 дітей", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що серед усіх підтверджених 60% — люди віком від 30 до 59 років, та 20,7% — від 60 до 100 років.

"Усього зафіксовано 28 летальних випадків від COVID-19 в Україні, з яких 9 чоловіків та 19 жінок. 85% усіх померлих від COVID-19 мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень, а в деяких осіб були поєднанні захворювання", - додали у ЦГЗ.

Як повідомлялося, станом на 10:00 4 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужали. За добу було зафіксовано 154 нові випадки.

У світі наразі зафіксовано 1 118 562 випадки COVID-19, з них 59 226 летальних, 229 274 людини одужали.