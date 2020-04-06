Для школярів запустили освітній серіал про фізкультуру - за участю зірок спорту

Міністерство цифрової трансформації України презентувало новий освітній серіал "Діджитал-фізкультура для школярів за участі зірок спорту" для платформи "Дія.Цифрова освіта".

Серіал представила заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан на онлайн-презентації освітнього серіалу в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Серіал вже доступний на платформі "Дія.Цифрова світа". Ми знаємо, що зараз школяри та підлітки активно користуються соціальними мережами, але активність в інтернеті має поєднуватися із активністю в офлайні", — наголосила урядовець.

Іонан уточнила, що освітній серіал складається з 12 уроків фізкультури, кожна серія йде до восьми хвилин. Там багато інформації про розминку, правила стрибків, бігу, кіберспорт, спортивні лайфхаки і там навіть є спортивні челенджі. Вчителями на таких уроках будуть гравці футбольного клубу «Шахтар» — капітан команди Андрій Пятов і захисник Сергій Кривцов. Також у серіалі взяли участь зірки гумористичного проєкту Мамахохотала-шоу Олег Маслюк і Євген Янович.

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Освітній серіал буде доступний на платформі "Дія.Цифрова освіта", на YouTube-каналі та сторінках Фонду Ріната Ахметова і ФК "Шахтар" у соцмережах. Також освітній проєкт буде доступний у форматі Instagram-серіалу.

Як повідомлялося, 10 квітня Мінцифри запустить освітній курс з пошуку роботи.