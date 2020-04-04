Мінцифри розробляє освітній серіал про захист персональних даних

У Міністерстві цифрової трансформації України розробляють новий освітній серіал для захисту персональних даних.

Про це повідомляється у Telegram-каналі мобільного застосунку "Дія".

"​​Українці повинні вміти захищати свої персональні дані в інтернеті. Для цього розробляємо новий освітній серіал — з персональних даних", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що нещодавно там проводили опитування серед підписників. За його результатами, майже 99% респондентів знають, що таке персональні дані. Водночас лише 30% вказали широкий список даних, які є персональними. Тоді як інші вважають персональними даними лише ПІБ та дані з документів.

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Найбільше респонденти хочуть дізнатись: як захистити персональні дані від передачі іншим особам, а також від шахраїв у мережі; які вимоги до обробки персональних даних є для компаній; які персональні дані зберігає компанія; які права є в особи у сфері персональних даних;

куди звертатись за захистом у разі порушення прав; про поради з цифрової гігієни.

Як повідомлялося, 10 квітня Мінцифри запустить освітній курс з пошуку роботи.