Мінцифри презентує освітній серіал для школярів за участю зірок спорту

У понеділок, 6 квітня, Міністерство цифрової трансформації презентує на платформі Дія. Цифрова освіта серіал «Діджитал-фізкультура для школярів за участю зірок спорту» .

Про повідомляє пресслужба відомства.

«​6 квітня відбудеться презентація освітнього серіалу «Діджитал-фізкультура для школярів за участю зірок спорту». Мета освітнього серіалу — мотивувати школярів, ізольованих від однолітків через карантин, до індивідуальних занять спортом і здорового способу життя», - йдеться в повідомленні.

Освітній серіал складається з 12 уроків фізкультури, вчителями на яких будуть зірки футболу. Уроки проводять гравці футбольного клубу «Шахтар» — капітан команди Андрій П'ятов і захисник Сергій Кривцов. Також у серіалі взяли участь зірки гумористичного проєкту Мамахохотала-шоу Олег Маслюк і Євген Янович. Теми уроків фізкультури охоплюють секрети розминки та головні правила присідання, головні правила бігу та стрибків, йогу, кіберспорт, як набивати м'яч, цифрові спортивні лайфхаки та челенджі.

Як повідомлялося, до кінця року у Мінцифри планують запустити більше 20 освітніх серіалів.

Фото: thedigital.gov.ua