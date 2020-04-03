Мінцифри презентує освітній серіал для школярів за участю зірок спорту

Мінцифри презентує освітній серіал для школярів за участю зірок спорту

Укрінформ
У понеділок, 6 квітня, Міністерство цифрової трансформації презентує на платформі Дія. Цифрова освіта серіал «Діджитал-фізкультура для школярів за участю зірок спорту» .

Про повідомляє пресслужба відомства.

«​6 квітня відбудеться презентація освітнього серіалу «Діджитал-фізкультура для школярів за участю зірок спорту». Мета освітнього серіалу — мотивувати школярів, ізольованих від однолітків через карантин, до індивідуальних занять спортом і здорового способу життя», - йдеться в повідомленні.

Освітній серіал складається з 12 уроків фізкультури, вчителями на яких будуть зірки футболу. Уроки проводять гравці футбольного клубу «Шахтар» — капітан команди Андрій П'ятов і захисник Сергій Кривцов. Також у серіалі взяли участь зірки гумористичного проєкту Мамахохотала-шоу Олег Маслюк і Євген Янович. Теми уроків фізкультури охоплюють секрети розминки та головні правила присідання, головні правила бігу та стрибків, йогу, кіберспорт, як набивати м'яч, цифрові спортивні лайфхаки та челенджі.

Читайте також: Футбол не буде таким, як раніше – головний скаут «Шахтаря»

Як повідомлялося, до кінця року у Мінцифри планують запустити більше 20 освітніх серіалів.

Фото: thedigital.gov.ua

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-