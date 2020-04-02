Футбол не буде таким, як раніше – головний скаут «Шахтаря»

Клубам доведеться економити і шукати нові джерела заробітку.

Голова селекційної служби «Шахтаря» Жозе Боту вважає, що після завершення пандемії коронавірусу футбол переживатиме кризу, повідомляє Bancada.

«У нас не буде такого ж футболу, як раніше. Клуби будуть дуже стримані в своїх інвестиціях в гравців. Суми на трансфери значно знизяться. Таким клубам, як португальські, які існують за рахунок продажу футболістів, доведеться винаходити щось нове», - заявив Жозе Боту.

Також Боту повідомив, що зважаючи на поточні обмеження, скаутський офіс «Шахтаря» продовжує працювати в режимі перегляду відео.

Нагадаємо, УЄФА надав час до 3 серпня для завершення сезону в національних чемпіонатах.