Уряд наступного тижня представить план виходу України з карантину

Урядовий поетапний план послаблення карантинних заходів вже є, але ще удосконалюється.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав у вечірньому ефірі телеканалу «Україна» у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Звичайно, такий план на сьогодні вже є, він доволі сирий, доробляються багато дрібних деталей, але ми чітко розуміємо, які кредитні програми треба зробити для малого та середнього бізнесу, де треба зробити рефінанс кредитів для знову ж таки малих та середніх підприємств, ми розуміємо, які ставки кредитування до 5% мають бути зараз в умовах відновлення економіки, починаючи із того місяця, коли ми пройдемо так званий пік захворювання», - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр вважає громадян, які працювали за кордоном і тепер повернулися на Батьківщину, потужним кадровим ресурсом, завдяки якому можна буде підіймати економіку.

І хоча Україна не може собі дозволити два-три місяці "сидіти на дивані" і вже зараз необхідно думати про економіку, про послаблення карантинних заходів можна буде говорити лише в травні, за умови зниження динаміки захворюваності на COVID-19 в Україні.

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В Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. Він діятиме до 24 квітня, але, за словами глави уряду, скоріше за все буде продовжений.

Також у своєму Telegram-каналі Прем'єр зазначив, що Рада з питань економічного розвитку України розробляє стратегію виходу з карантину, яку представить наступного тижня.