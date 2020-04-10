Шмигаль обіцяє 500 тисяч робочих місць для українців вже у травні

Уряд працює над тим, що вже у травні створити для українців, які залишилися без роботи через карантин, 500 тисяч робочих місць.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав у вечірньому ефірі телеканалу «Україна» у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Уже у травні створимо 500 тисяч робочих місць, щоб Україна не опинилася на порозі ще глибшою економічної кризи. Ми розуміємо, як це робити і що для цього потрібно. Є план, він щодня оновляється і ми все нові й нові дані до цього плану включаємо», - сказав Шмигаль.

За його словами, ситуація із зайнятістю в Україні нині не в найкращому стані.

«За останні два тижні ця кількість (безробітних - ред.) зросла майже на 50 тисяч», - визнав Прем'єр-міністр.

Він додав, що нині при уряді працюють аналітичні центри, а також створено Раду з питань економічного розвитку, до складу якої увійшли найвідоміші українські та закордонні економісти і вчені.

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Як повідомляв Укрінформ, у п’ятницю, 10 квітня, під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбулося перше установче засідання Ради з питань економічного розвитку України. Її члени напрацьовують ряд економічних стратегій щодо подолання наслідків через поширення коронавірусу COVID-19.