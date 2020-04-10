Шмигаль провів установче засідання Ради економічного розвитку

Під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбулося перше установче засідання Ради з питань економічного розвитку України.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Перед нами постав ряд викликів, які спричинила пандемія коронавірусу та її наслідки. Це, насамперед, стосується економіки», - сказав Шмигаль.

За його словами, рада вже має напрацювання щодо економічної стратегії, а Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та Міністерство соціальної політики працюють над програмами стимулювання розвитку бізнесу, підтримки малого підприємництва, кредитних канікул і підтримки людей, які її потребують.

«Мета нашої ради – створення кількох стратегій. Перша – це комплекс швидких заходів, які б уряд міг узяти в роботу як реакцію на пандемію. Друга – ті кроки, які нам потрібно запровадити для стимулювання економіки. І третя – довгострокова стратегія розвитку України», – підкреслив Прем'єр-міністр.

У засіданні взяли участь міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, секретар Ради Ярослав Жаліло, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова, старший науковий співробітник Атлантичної ради США Андерс Аслунд, радник Президента України Олег Устенко, керуючий партнер Capital Times Ерік Найман, професор Колумбійського університету Віллем Буітер та викладач економіки та фінансів Києво-Могилянської бізнес-школи Євген Пенцак.

Члени ради вирішили збиратися на регулярній основі.

Як повідомляв Укрінформ, 8 квітня на засіданні уряд ухвалив рішення про створення ради з питань економічного розвитку України.

фото: Урядовий портал