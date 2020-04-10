Кабмін у реальному часі контролює готовність лікарень до COVID-19

Кабінет міністрів у реальному часі контролює забезпеченість та готовність лікарень протидіяти поширенню коронавірусу COVID-19 та оперативно ухвалює необхідні рішення.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав у Facebook, коментуючи запуск інформаційних дашбордів щодо боротьби з коронавірусом в Україні.

"Інформація дашбордів по Україні, областях та по конкретних лікарнях оновлюється щоденно. Уряд в режимі реального часу контролює це питання та ухвалює оперативні рішення для максимального забезпечення лікарень", - написав Шмигаль.

Він додав, що така інформація буде корисна громадськості, волонтерам та представникам місцевої влади.

Як повідомлялося раніше, за сприяння Міністерства цифрової трансформації, створено дашборди, які відображають достовірну інформацію про боротьбу з COVID-19 в Україні та інформують про забезпеченість медичних закладів необхідними ресурсами. Дашборд доступний онлайн та оновлюється щоденно за лінком.

Аналітичні панелі порталу (дашборди) розроблено робочою групою, до складу якої ввійшли заступники міністра охорони здоров’я та представники ДП “Медичні закупівлі України”. Дашборди містять інформацію про медичні заклади, що готові приймати хворих, вільні ліжкомісця та апарати ШВЛ, запаси засобів індивідуального захисту, медичний персонал тощо. Інформацію можна переглянути як по Україні в цілому, так і для окремих регіонів і навіть – медичних закладів.

На порталі також можна знайти актуальну інформацію про карантин та протидію коронавірусу.