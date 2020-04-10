Боротьба з коронавірусом: в Україні запустили інформаційний дашборд

Кабінет міністрів України запустив інформаційний дашборд, що інформує про боротьбу з коронавірусом в Україні

Про це віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив на своєму Telegram-каналі.

"Запущено інформаційний дашборд, що надає повну, достовірну інформацію про боротьбу з COVID-19 в Україні та інформує про забезпеченість медичних закладів необхідними ресурсами. Дашборд доступний онлайн та оновлюється щоденно за лінком", — заявив він.

Федоров пояснив, що на аналітичних панелях порталу зараз відображено інформацію про наявні лікарні, ліжкомісця, вільні апарати штучної вентиляції легень, засоби індивідуального захисту, медичний персонал тощо. Інформацію можна переглянути в розрізі України, області та окремо щодо кожної лікарні.

За його словами, портал надає змогу наживо контролювати ситуацію із забезпечення лікарень і швидко реагувати в разі потреби: постачати ліки, обладнання, доукомплектовувати персоналом тощо.

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"Також портал дозволяє усвідомити дійсну ситуацію в країні і, сподіваюся, це дозволить припинити розповсюдження фейків. Тепер кожен може зайти і перевірити ту чи іншу інформацію в режимі онлайн", - додав урядовець.

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав.