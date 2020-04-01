Більш як двоє не збиратися: у Тернополі посилюють карантин

У Тернополі до раніше запроваджених обмежень карантинного режиму додалася вимога не збиратися групами більше двох осіб.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Відтепер на час дії карантинного режиму в місті, окрім вимог, що були прийняті раніше, заборонено перебування в місцях відпочинку, на вулицях, в парках, скверах групам більше двох осіб, або в межах однієї сім’ї (за винятком роботи державних, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та ремонтних бригад)», - таке рішення ухвалив оперативний штаб щодо боротьби з коронавірусом.

Окрім цього, заборонене перебування на вулицях дітей віком до 14-ти років без супроводу дорослих, а дітей віком від 14-ти до 18-ти років - без відома батьків чи опікунів.

Як повідомлялося, у Тернополі лабораторно підтверджено 2 випадки COVID-19, в області - 98 випадків, з них один – летальний.

В Україні станом на 10.00 середи, 1 квітня, офіційно підтверджено 669 випадків зараження коронавірусом, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужали

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Станом на ранок 1 квітня 2020 року до Центру громадського здоров’я України надійшло 536 повідомлень про підозру на COVID-19.