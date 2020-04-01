У найбільш інфікованому районі Тернопільщини захворіли 32 медики
Про це у Facebook повідомив заступник голови райдержадміністрації Павло Дронь.
«На 9 годину ранку в Монастириському районі інфікованих коронавірусом – 77 осіб. Серед них – 32 медичні працівники (10 лікарів, 14 медсестер, 8 молодших медсестер), п’ятеро дітей, двоє держслужбовців, двоє поліцейських, священник, завдитсадком, вчитель, рятувальник ДСНС, один голова ОТГ», - повідомив Дронь.
Як повідомляло агентство, напередодні коронавірусом захворів голова Монастириської громади.
За останніми даними обласного лабораторного центру МОЗ України, на Тернопільщині зареєстровано 98 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Всього з початку карантину було досліджено 188 подібних випадків. 98 із них було підтверджено лабораторно, 21 залишається під підозрою, майже 70 - спростовано.