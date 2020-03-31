У мера Монастирська на Тернопільщині виявили коронавірус

У голови Монастирської міської ради (Тернопільська обл.) Андрія Старуха виявили коронавірус.

Про це він написав на сторінці у Facebook.

"Складно бути на передовій і залишитися повністю неушкодженим. Щойно лабораторний аналіз підтвердив в мене позитивний результат на COVID-19. В мого заступника - Андрія Гладиша, з яким ми разом здавали аналізи, результат негативний, він здоровий", - повідомив Старух.

Водночас він зазначив, що останній місяць почувався добре, жодного разу не було ні підвищеної температури, ні інших симптомів. Дружина та син також почуваються нормально.

"Лікарі стверджують, що більшість з нас перенесе це захворювання, не відчуваючи його", - написав мер Монастирська і закликав не панікувати, дотримуватися карантину, залишатися вдома.

Він також додав, що тепер має двотижневу самоізоляцію і в ці дні працюватиме дистанційно.

Як повідомлялося, за даними Центру громадського здоров’я, станом на 22 годину 31 березня в Україні зареєстровано 645 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Усього зафіксовано 17 летальних випадків від COVID-19 в Україні.

Фото: АА