У мера Монастирська на Тернопільщині виявили коронавірус

У мера Монастирська на Тернопільщині виявили коронавірус

Укрінформ
У голови Монастирської міської ради (Тернопільська обл.) Андрія Старуха виявили коронавірус.

Про це він написав на сторінці у Facebook.

"Складно бути на передовій і залишитися повністю неушкодженим. Щойно лабораторний аналіз підтвердив в мене позитивний результат на COVID-19. В мого заступника - Андрія Гладиша, з яким ми разом здавали аналізи, результат негативний, він здоровий", - повідомив Старух.

Читайте також: У районі, що став осередком епідемії на Тернопільщині, захворіли 29 медиків

Водночас він зазначив, що останній місяць почувався добре, жодного разу не було ні підвищеної температури, ні інших симптомів. Дружина та син також почуваються нормально.

"Лікарі стверджують, що більшість з нас перенесе це захворювання, не відчуваючи його", - написав мер Монастирська і закликав не панікувати, дотримуватися карантину, залишатися вдома.

Він також додав, що тепер має двотижневу самоізоляцію і в ці дні працюватиме дистанційно.

Читайте також: На Тернопільщині за добу кількість випадків COVID-19 збільшилася на третину

Як повідомлялося, за даними Центру громадського здоров’я, станом на 22 годину 31 березня в Україні зареєстровано 645 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Усього зафіксовано 17 летальних випадків від COVID-19 в Україні.

Фото: АА

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-