Додаткову реєстрацію на ЗНО можуть розширити через карантин

Додаткова реєстрація на додаткову сесію ЗНО проводитиметься у період з 25 травня до 9 червня.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

"З 25 травня до 9 червня 2020 року триватиме додатковий період реєстрації для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання для окремих категорій осіб. Ці зміни до п. 21 Календарного плану підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року внесено на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 06.04.2020 № 480", - йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, право на реєстрацію в цей період мають особи, які є учасниками антитерористичної операції та/або брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях і не зареєструвалися під час основного періоду реєстрації; живуть на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, міста Севастополь або на території Донецької чи Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень; за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах.

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Крім того, зареєструватись у цей період зможуть особи, які мають проходити державну підсумкову атестацію у формі ЗНО, але з поважних причин не змогли зареєструватися під час основного періоду реєстрації (такі особи реєструються для участі в додатковій сесії лише з навчальних предметів, з яких їм буде зараховано результати ЗНО як оцінки за державну підсумкову атестацію).

Наголошується також, що з огляду на епідеміологічну ситуацію Міністерство освіти і науки розглядає можливість уточнення категорій осіб, які можуть реєструватися для участі в додатковій сесії ЗНО у додатковий період.

Графік додаткової сесії буде оприлюднено до 22 травня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, основна сесія ЗНО в Україні має розпочатися 21 травня тестуванням з математики. 26 травня має відбутися тестування з української мови та літератури, 28 травня - з фізики, 1 червня - іспанської, німецької, французької мов, 2 червня - з англійської мови, 4 чеврня - з історії України, 9 червня - з біології, 11 червня - з географії, 15 червня - з хімії.

Наразі в УЦОЯО не планують переніс дат основної сесії ЗНО. Водночас, УЦОЯО у звязку з введенням обмежувальних заходів переніс дати пробної сесії ЗНО з 21 та 28 березня на 4 та 11 квітня.