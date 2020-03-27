Вулична дезінфекція безпечна для людей і тварин - МВС

Вулична дезінфекція безпечна для людей і тварин - МВС

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Укрінформ
Рятувальники ДСНС в усіх регіонах проводять ретельну дезінфекцію доріг, тротуарів і приміщень, де можуть масово скупчуватися люди, і ці заходи цілком безпечні.

Про це повідомляє МВС у Facebook.

"Розпилюється спеціальна суміш, яка є цілком безпечною для людей і тварин, а також не пошкоджує матеріали та забезпечує надійне змивання органічних та неорганічних речовин з будь-яких поверхонь", - йдеться у повідомленні.

У МВС закликають громадян дотримуватись карантинних та противірусних заходів, щоб не допустити поширення вірусних інфекцій.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 27 березня у світі коронавірусом захворіли 533015 осіб, з них 124387 одужали і 24 093 померли.

В Украіні зафіксовано 196 випадків, з них 5 летальних, 1 людина одужала.

З 12 березня в Україні на карантин закрито навчальні й торгівельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Водночас у трамваях, тролейбусах, автобусах, маршрутних таксі дозволяється перевезення кількості пасажирів, яка одночасно не перевищує половини кількості місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу та визначених у реєстраційних документах.

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14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. А з 17 березня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

25 березня уряд запровадив на всій території України режим надзвичайної ситуації до 24 квітня.

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