Вулична дезінфекція безпечна для людей і тварин - МВС
Про це повідомляє МВС у Facebook.
"Розпилюється спеціальна суміш, яка є цілком безпечною для людей і тварин, а також не пошкоджує матеріали та забезпечує надійне змивання органічних та неорганічних речовин з будь-яких поверхонь", - йдеться у повідомленні.
У МВС закликають громадян дотримуватись карантинних та противірусних заходів, щоб не допустити поширення вірусних інфекцій.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 27 березня у світі коронавірусом захворіли 533015 осіб, з них 124387 одужали і 24 093 померли.
В Украіні зафіксовано 196 випадків, з них 5 летальних, 1 людина одужала.
З 12 березня в Україні на карантин закрито навчальні й торгівельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.
Водночас у трамваях, тролейбусах, автобусах, маршрутних таксі дозволяється перевезення кількості пасажирів, яка одночасно не перевищує половини кількості місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу та визначених у реєстраційних документах.
14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. А з 17 березня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.
25 березня уряд запровадив на всій території України режим надзвичайної ситуації до 24 квітня.