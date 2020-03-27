Рятувальники провели знезараження потяга, який прибув із Латвії

Фахівці ДСНС провели знезараження потяга, який днями евакуював з Латвії громадян України.

Про це у Facebook інформує МВС.

"Рятувальники Головного управління ДСНС у Києві провели дезінфекційні заходи в потязі “Рига - Київ”, який 23 березня прибув до України в рамках евакуації, організованої Міністерством закордонних справ України, щоб повернути додому українців, які застрягли за кордоном",- йдеться у повідомленні.

Як зазначається, це зумовлено тим, що в одного з пасажирів підтвердився діагноз COVID-19.

Окрім того, було проведено санітарну обробку помешкання ще одного громадянина з підтвердженими діагнозом COVID-19. Під’їзд будинку та прибудинкову територію столичні рятувальники та фахівці Мобільного рятувального центру ДСНС обробили спеціальним дезінфекційним розчином.

Як повідомляв Укрінформ, пасажири поїзда "Чотири столиці", які прибули до Києва з Риги 23 березня (загалом понад 650 осіб), мають пройти двотижневу самоізоляцію. Деякі ЗМІ інформували, що люди в потязі інфіковані коронавірусом. У СБУ ці повідомлення назвали фейком.