Коронавірус в Україні: серед померлих переважають жінки

В Україні 87% людей, що померли від коронавірусу, мали вік старше 50 років.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я в Україні в Facebook.

"Серед усіх померлих від ускладнень, викликаних COVID-19, переважають жінки, а частка осіб віком від 50 років становить 87% (станом на 10:00, 6 квітня, 38 летальних випадків)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше померлих жінок - у віковій групі 50-59, а чоловіків – 60-69 років.

Більшість померлих мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легень та ожиріння. Загалом частка хвороб становила (одна або кілька): 74% — серцево-судинні захворювання; 40% — цукровий діабет; 7,5% — новоутворення; 7,5% — захворювання нирок; 11% — захворювання легень; 4% — ожиріння; 26% — поєднані захворювання.

Усі 38 пацієнтів були госпіталізовані. Також усі люди, що померли від ускладнень, викликаних COVID-19, мали позитивний результат лабораторного дослідження на збудник цієї хвороби.

Як зазначають у ЦГЗ, наразі з 1319 підтверджених випадків 95 — серед дітей. На амбулаторному лікуванні 597 осіб, з них 61 дитина. Особи віком від 30 до 69 років становлять 74% від усіх підтверджених випадків COVID-19.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок понеділка зафіксовано 1319 випадків захворювання на коронавірус, 28 людей одужали, 38 осіб померли.

На ранок 5 квітня в Україні було зафіксовано 1251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 156 нових випадків.