"Плаквеніл" та коронавірус: МОЗ обіцяє, що перебоїв з поставками не буде

Держава і під час карантину безперебійно забезпечуватиме хворих на системний червоний вовчак препаратом “Плаквеніл”, що є основним засобом для лікування цієї хвороби.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє пресслужба МОЗ.

«Для нас важливе кожне життя. Люди, які хворіють на системний червоний вовчак, мають знати, що дефіциту „Плаквенілу” ми не допустимо і що вони будуть забезпечені ним безперебійно. Таких хворих у країні близько 14 тисяч. Ми розробили механізм, який дозволить уникнути нестачі цього препарату навіть на тлі його використання під час епідемії коронавірусу», — підкреслив Степанов.

За його словами, МОЗ уже домовилося з компанією-виробником “Плаквенілу” про поставку додаткової партії препарату. Компанія здійснюватиме безперебійні поставки препарату й надалі, протягом усього 2020 року.

«Ця партія буде доступною саме для хворих на червоний вовчак та інші системні захворювання. Препарат буде включено у програму “Доступні ліки”, і його можна буде придбати лише за електронним рецептом та у визначених аптеках по всій країні», – сказав Степанов.

У МОЗ наголосили, що під час спалаху пандемії коронавірусу “Плаквеніл” почали використовувати також для лікування COVID-19, що призвело до ажіотажу навколо цього медикаменту в аптеках.