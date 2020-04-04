На Рівненщині від коронавірусу помер п’ятий інфікований

У Рівненській області зареєстровано п’яту смерть від COVID-19.

Про це повідомляє Суспільне-Рівне.

"У Сарненській ЦРЛ помер п’ятий інфікований коронавірусом пацієнт. Померлому було 77-років, він – житель села Чудель Сарненського району, до лікарні його ушпиталили 27 березня, він був підключений до апарату штучної вентиляції легень", - йдеться у повідомленні.

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Повідомляється, що раніше головлікар Сарненської ЦРЛ Василь Іванюк зазначав, що нові випадки захворювання виявлені у людей, які пов’язані або мали контакт із першими інфікованими.

Також відомо, що коронавірус вчора підтвердили у двох працівників реанімації районної лікарні. Зі слів головлікаря, вони на самоізоляції, їх стан близький до задовільного.

Таким чином, станом на суботу на Рівненщині є 31 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, п’ять - летальні (це усі жителі Сарненського району: три жінки з Тинного, чоловік з Немовичів та чоловік із села Чудель, їм було 61, 58, 62, 66 та 77 років відповідно), 21 – зразок перевіряють методом ПЛР.