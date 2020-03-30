Приватні медзаклади зобов'язані надавати допомогу хворим на коронавірус — МОЗ

Дія заходів з надання допомоги пацієнтам при COVID-19 поширюється на всіх юридичних осіб, незалежно від їх організаційно-правової форми та ФОПи, які провадять господарську діяльність з медичної практики та мають відповідну ліцензію.

Про це йдеться у поясненні МОЗ України, оприлюдненому на сайті міністерства.

"У зв’язку із численними зверненнями стосовно можливості надання медичної допомоги пацієнтам при коронавірусній хворобі 2019 (COVID-19) закладами охорони здоров’я приватної форми власності, МОЗ повідомляє наступне. Відповідно до статті 49 Конституції України, кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що згідно зі статтею 7 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» лікування хворих на інфекційні хвороби може проводитися в акредитованих у встановленому законодавством порядку державних і комунальних спецзакладах (відділеннях) охорони здоров'я та клініках наукових установ, а також в акредитованих закладах охорони здоров'я, заснованих у встановленому законодавством порядку на приватній формі власності.

Наголошується, що лікуванням хворих на інфекційні хвороби можуть займатися особи, які мають медосвіту та відповідають кваліфвимогам, встановленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування держполітики у сфері охорони здоров'я, у тому числі особи, які у встановленому порядку займаються приватною медичною практикою.

Зокрема, стандарти меддопомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)» затверджені наказом МОЗ України від 28.03.2020 № 722.

У МОЗ також повідомили, що відповідно до статті 38 закону «Основи законодавства України про охорону здоров'я» кожний пацієнт, який досяг 14 років і який звернувся за наданням йому меддопомоги, має право на вільний вибір лікаря, якщо останній може запропонувати свої послуги, та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій.

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"Враховуючи вищезазначене та з метою недопущення поширення на території України випадків COVID-19, а також їх ефективного лікування, дія заходів щодо надання допомоги пацієнтам при коронавірусній хворобі 2019 (COVID-19) поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми та фізичних осіб - підприємців, які провадять господарську діяльність з медичної практики та мають відповідну ліцензію", - зазначили у МОЗ.

Також за дорученням керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Віктора Ляшка, у всіх областях України створені мобільні бригади, які виїжджають на виклик сімейного лікаря, екстреної медичної допомоги та інших медичних працівників до пацієнтів з підозрою на COVID-19 для забору зразків на проведення досліджень у лабораторії. Таких мобільних бригад вже є 567.

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У відомстві також оприлюднили критерії, за якими людина може вважатися контактною та має проходити обстеження на коронавірус: