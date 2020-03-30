Приватні медзаклади зобов'язані надавати допомогу хворим на коронавірус — МОЗ
Про це йдеться у поясненні МОЗ України, оприлюдненому на сайті міністерства.
"У зв’язку із численними зверненнями стосовно можливості надання медичної допомоги пацієнтам при коронавірусній хворобі 2019 (COVID-19) закладами охорони здоров’я приватної форми власності, МОЗ повідомляє наступне. Відповідно до статті 49 Конституції України, кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності", - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що згідно зі статтею 7 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» лікування хворих на інфекційні хвороби може проводитися в акредитованих у встановленому законодавством порядку державних і комунальних спецзакладах (відділеннях) охорони здоров'я та клініках наукових установ, а також в акредитованих закладах охорони здоров'я, заснованих у встановленому законодавством порядку на приватній формі власності.
Наголошується, що лікуванням хворих на інфекційні хвороби можуть займатися особи, які мають медосвіту та відповідають кваліфвимогам, встановленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування держполітики у сфері охорони здоров'я, у тому числі особи, які у встановленому порядку займаються приватною медичною практикою.
Зокрема, стандарти меддопомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)» затверджені наказом МОЗ України від 28.03.2020 № 722.
У МОЗ також повідомили, що відповідно до статті 38 закону «Основи законодавства України про охорону здоров'я» кожний пацієнт, який досяг 14 років і який звернувся за наданням йому меддопомоги, має право на вільний вибір лікаря, якщо останній може запропонувати свої послуги, та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій.
"Враховуючи вищезазначене та з метою недопущення поширення на території України випадків COVID-19, а також їх ефективного лікування, дія заходів щодо надання допомоги пацієнтам при коронавірусній хворобі 2019 (COVID-19) поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми та фізичних осіб - підприємців, які провадять господарську діяльність з медичної практики та мають відповідну ліцензію", - зазначили у МОЗ.
Також за дорученням керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Віктора Ляшка, у всіх областях України створені мобільні бригади, які виїжджають на виклик сімейного лікаря, екстреної медичної допомоги та інших медичних працівників до пацієнтів з підозрою на COVID-19 для забору зразків на проведення досліджень у лабораторії. Таких мобільних бригад вже є 567.
У відомстві також оприлюднили критерії, за якими людина може вважатися контактною та має проходити обстеження на коронавірус:
- Особа проживає в одному домі з хворим на COVID-19.
- Особа мала прямий фізичний контакт з хворим на COVID-19 (наприклад, через рукостискання).
- Особа мала контакт із слизовими виділеннями з дихальних шляхів хворого на COVID-19 (наприклад, перебування в зоні пацієнта під час кашлю, чи доторкування руками до використаних серветок) та не використовувала засоби індивідуального захисту.
- Особа контактувала із хворим на COVID-19 на відстані до одного метру протягом 15 хвилин і більше, за умови не використання відповідних засобів індивідуального захисту або з підозрою щодо неправильного їх використання (наприклад, порушення цілісності рукавичок).
- Особа перебувала у закритому середовищі (наприклад, аудиторія, кімната для засідань, зал очікування закладу охорони здоров’я) із хворим на COVID-19 протягом 15 хвилин і більше на відстані менше одного метра.
- Медичний працівник або інша особа, яка надає медичну допомогу або проводить догляд за хворим на COVID-19.
- Працівники лабораторій, які обробляють зразки з дихальних шляхів отримані від хворих на COVID-19.
- Працівники патологоанатомічних/судово-медичних бюро/відділень, які безпосередньо приймали участь у розтині тіла, в тому числі взятті зразків для проведення ПЛР-дослідження навіть за умови використання відповідних засобів індивідуального захисту.
- Контакт в літаку в межах двох сидінь (у будь-якому напрямку) з хворим на COVID-19, супутники подорожі.
- Члени екіпажу, які проводили обслуговування в салоні літака, де знаходився хворий.
- Якщо тяжкість симптомів (наприклад, частий кашель) або переміщення особи вказують на більш велику зону ризику щодо зараження, пасажири, які сидять у всій секції, або всі пасажири повітряного судна можуть вважатися контактними.