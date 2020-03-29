Коронавірус виявили у ще одного народного депутата
Про це у Facebook написала заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
"Коронавірус виявлено у ще одного народного депутата. Позитивний результат тесту отримав член фракції «Слуга народу» Володимир Ватрас", - повідомила Кравчук.
За її словами, Ватрас зараз перебуває у Хмельницькому в інфекційній лікарні.
"На засіданні фракції «Слуга народу» у п’ятницю його не було. З часу проведення позачергового засідання 17 березня перебував в самоізоляції вдома. Бажаю Володимиру якнайшвидшого одужання", - зазначила Кравчук.
Як повідомлялося, раніше коронавірус також було діагностовано у депутатів Анни Скороход (позафракційна), Сергія Шахова (депгрупа "Довіра"), Руслана Горбенка («Слуга народу»), Сергія Рудика (позафракційний), Олександра Лукашева (ОПЗЖ).