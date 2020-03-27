У Вінниці коронавірус виявили у лікаря

У Вінниці на Covid-19 захворів лікар Подільського регіонального центру онкології.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє «Суспільне Вінниця».

«На коронавірус захворів лікар вінницького обласного онкологічного диспансеру (Подільського регіонального центру онкології – ред.). Про це розповіла заступниця очільниці обласного департаменту охорони здоров'я Налія Марусяк. Наразі заклад зачинено», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, наразі у закладі працюють інфекціоністи та проводяться лаборатонні дослідження контактних осіб.

Територію онкодиспансеру охороняє патруль.

В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 5 людей одужали.