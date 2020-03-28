Карантинні пункти встановили на всіх блокпостах Луганщини
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Укрінформ
У Луганській області організовано функціонування карантинних пунктів на блокпостах.
Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Луганської області.
"Очільник поліції Луганщини Сергій Колесник разом із головою військово-цивільної адміністрації Сергієм Гайдаєм, керівником ДСНС Михайлом Пшиком проінспектували функціональність карантинних пунктів на Сватівському, Лисичанськ-Бахмутському та Кремінському блокпостах", - інформує поліція.
На цих карантинних пунктах будуть цілодобово перебувати поліцейські, працівники ДСНС та медики.
Як повідомляв Укрінформ, усього в області діють вісім блокпостів. Кожний з них уже забезпечений захисними костюмами, масками, а також приладами температурного скринінгу.