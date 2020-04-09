Україна на карантині: Клименко запевняє, що поліція не допустить мародерства

Правоохоронці готові до будь-якого розвитку ситуації в Україні, в тому числі до проявів мародерства.

Про це глава Нацполіції Ігор Клименко розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання, чи мали місце факти мародерства в Україні, він зазначив: "Ще ні. Але, чесно кажучи, ми готові до будь-якого розвитку ситуації".

За словами Клименка, поліція охорони зараз проводить активну роботу – насамперед з керівниками торгових мереж - щоб не допустити мародерства.

"Ми технічно посилюємо торгові точки і при цьому розуміємо, які сили й засоби необхідно буде задіяти, щоб своєчасно та ефективно реагувати на такі виклики", - пояснив глава Нацполіції.

Він додав, що поліція відстежує ситуацію в кримінальному середовищі, а також серед тих категорій громадян, котрі через деякий час не матимуть засобів до існування.

"Тобто йдеться про комплексну роботу поліції як кримінального, так і превентивного спрямування. Поки що вивчаємо ситуацію, точково реагуємо, оперативно відпрацьовуємо кримінальний світ", - резюмував Клименко.