Україна на карантині: Клименко запевняє, що поліція не допустить мародерства
Про це глава Нацполіції Ігор Клименко розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
Відповідаючи на запитання, чи мали місце факти мародерства в Україні, він зазначив: "Ще ні. Але, чесно кажучи, ми готові до будь-якого розвитку ситуації".
За словами Клименка, поліція охорони зараз проводить активну роботу – насамперед з керівниками торгових мереж - щоб не допустити мародерства.
"Ми технічно посилюємо торгові точки і при цьому розуміємо, які сили й засоби необхідно буде задіяти, щоб своєчасно та ефективно реагувати на такі виклики", - пояснив глава Нацполіції.
Він додав, що поліція відстежує ситуацію в кримінальному середовищі, а також серед тих категорій громадян, котрі через деякий час не матимуть засобів до існування.
"Тобто йдеться про комплексну роботу поліції як кримінального, так і превентивного спрямування. Поки що вивчаємо ситуацію, точково реагуємо, оперативно відпрацьовуємо кримінальний світ", - резюмував Клименко.