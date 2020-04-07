Кожен п’ятий малий бізнес може закритися через карантин

Кожен п'ятий малий бізнес на фоні сповільнення бізнес-активності, що спричинена наслідками пандемії коронавірусу, може закритися.

Про це повідомляє пресслужба ЄБА за підсумками експрес-опитування, яке провела Європейська бізнес асоціація серед представників малого та мікробізнесу – учасників проєкту Unlimit Ukraine.

"Так, згідно з результатами опитування (малого та мікробізнесу - ред.), 18% респондентів розглядають варіант закриття власного бізнесу, 78% повідомляють про втрати до 75% від доходів, і тільки 4% можуть похвалитися збільшенням прибутку компанії. Від економічних наслідків пандемії коронавірусу надзвичайно потерпають малі підприємства", - йдеться в повідомленні.

В асоціації зазначають, що важливо, щоб малі підприємства пройшли цю кризу з мінімальними, наскільки це можливо, втратами, адже успішний малий бізнес – ознака прогресивної економіки та основа міцного середнього класу. Малий бізнес генерує велику кількість робочих місць, проте, через сповільнення бізнес-активності декому доведеться змінювати розмір штату та зарплату персоналу у бік зменшення.

"Так, серед опитаних, 41% планують адаптувати заробітну плату персоналу, 33% ще не визначилися, а 26% власників підприємств збережуть виплати у чинному розмірі.

Доведеться зменшити кількість працівників 31% підприємств, тоді як 21% ще не визначилися, а 48% респондентів не планують жодних скорочень", - зазначили в ЄБА.

Зауважується, що найбільше підприємців турбує невизначеність поточної ситуації. В умовах, коли важко передбачити тривалість карантину та зміни у поведінці споживачів, прораховувати будь-які сценарії розвитку свого бізнесу практично неможливо. Зменшення обсягів замовлень, зрив термінів закупок та поставок, паралізація каналів збуту – ось тільки деякі проблеми, з якими зіштовхнувся малий бізнес. Тоді як доходи у багатьох компаній суттєво зменшилися, видатки залишилися практично незмінними (оренда, комунальні послуги), а додалися турботи щодо організації дистанційної роботи або ж організації транспортування співробітників в умовах обмеження пересування.

Попри усі складнощі ситуації, підприємці лишаються у більшості своїй оптимістами. Так, 47% шукатимуть нові можливості для розвитку, якщо карантин продовжиться на невизначений період. Водночас, 22% опитаних будуть змушені закрити бізнес. Проте, у зв’язку з непрогнозованістю ситуації, настрої бізнесу ще можуть змінитися.