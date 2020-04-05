Більшість фірм очікують на падіння виробництва, але не збираються звільняти працівників

Більшість фірм очікують на падіння виробництва, але не збираються звільняти працівників

КАРАНТИН
Укрінформ
Більшість підприємств очікує зниження товарообігу чи обсягів виробництва через карантин. При цьому близько 77% опитаних підприємств не очікує змін у кількості працівників.

Про це свідчать результати опитування щодо економічної активності підприємств, проведеного з 30 березня по 1 квітня Національним банком України, повідомляє НБУ у своєму Економічному огляді тижня.

За даними НБУ, підприємства не налаштовані звільняти, а в сільськогосподарських та тих, хто працює на внутрішній ринок, очікують збільшення працівників.

Серед тих, хто очікував зниження кількості працівників, – підприємства-імпортери та торгівлі.

Водночас, відзначає Нацбанк, частка тих, хто очікує зменшення працівників, за останній тиждень знизилася.

Читайте також: Продукти дорожчають, найвищі темпи – у борщового набору, гречки та лимонів

Зазначається, що під час опитування було отримано 102 відповіді, з них: 24% - підприємства сільського господарства, 32% - підприємства переробної промисловості, 41% - підприємства оптової та роздрібної торгівлі.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-