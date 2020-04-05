Більшість фірм очікують на падіння виробництва, але не збираються звільняти працівників

Більшість підприємств очікує зниження товарообігу чи обсягів виробництва через карантин. При цьому близько 77% опитаних підприємств не очікує змін у кількості працівників.

Про це свідчать результати опитування щодо економічної активності підприємств, проведеного з 30 березня по 1 квітня Національним банком України, повідомляє НБУ у своєму Економічному огляді тижня.

За даними НБУ, підприємства не налаштовані звільняти, а в сільськогосподарських та тих, хто працює на внутрішній ринок, очікують збільшення працівників.

Серед тих, хто очікував зниження кількості працівників, – підприємства-імпортери та торгівлі.

Водночас, відзначає Нацбанк, частка тих, хто очікує зменшення працівників, за останній тиждень знизилася.

Зазначається, що під час опитування було отримано 102 відповіді, з них: 24% - підприємства сільського господарства, 32% - підприємства переробної промисловості, 41% - підприємства оптової та роздрібної торгівлі.