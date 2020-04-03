На Буковині від коронавірусу вилікувалися двоє дітей та дорослий

У Чернівецькій області за минулу добу зафіксували 31 новий випадок захворювання на Covid-19. Водночас троє мешканців регіону, серед яких дві дитини, одужали, отримавши другий негативний результат тесту.

Про це у Facebook розповів голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Розпочну із приємних новин. Сьогодні ще троє людей одужали… Серед них двоє дітей, які лікувалися амбулаторно вдома. Це свідчить про те, що можна здолати цю інфекцію, перебуваючи вдома та слідуючи настановам лікаря. Таким чином наша позитивна статистика в області становить уже 11 людей, які вилікувалися", - сказав очільник області.

Також він повідомив про нові випадки захворювання: "За результатами лабораторних досліджень обласного лабораторного центру ми маємо 31 новий випадок захворювання коронавірусною інфекцією. Таким чином, загальна кількість виявлених інфікованих осіб в області становить уже 202".

Як розповіла кореспонденту Укрінформу заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, серед нових інфікованих осіб - троє медпрацівників. Загальна кількість хворих на Covid-19 медиків в області зросла до 17 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 22.00 п’ятниці, 3 квітня, в Україні зареєстровано 1072 випадки зараження коронавірусом, 27 хворих померли, 22 - одужали.