На Буковині 5 хворих на коронавірус у важкому стані, один підключений до апарату ШВЛ

У Чернівецькій області п'ятеро пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19 перебувають у важкому стані.

Про це у Facebook повідомляє Чернівецька ОДА.

"У медичних закладах Буковини станом на 3 квітня перебуває 101 пацієнт. У 48 з них підтверджено коронавірус, решта – з підозрою. Четверо пацієнтів обласної лікарні перебувають у реанімації, їхній стан – стабільно важкий. У трьох із них діагностовано коронавірус, у одного – підозра. Одна недужа старшого віку із коронавірусом перебуває на штучній вентиляції легень, двоє – на кисневій дотації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще по одному пацієнту з коронавірусною інфекцією, які перебувають у важкому стані, лікуються у Чернівецькій міській лікарні та Глибоцькій центральній районній лікарні. Обоє пацієнтів перебувають на неінвазивній вентиляції легень і крім коронавірусу обоє хворіють на гіпертонію та цукровий діабет.

Діти з Чернівецької області, які лікуються від коронавірусу, перебувають у доброму стані.

"До обласної дитячої лікарні наразі госпіталізовано п’ятьох дітей. У трьох діагностовано COVID-19, у двох його підозрюють. Усі хворі почуваються добре", - додали в ОДА.

Станом на ранок 3 квітня в Україні підтверджено 942 випадки COVID-19. 23 людини померли, 19 осіб вже одужали.

У Чернівецькій області зафіксували вже 171 випадок COVID-19.