Держава замовила два мільйони ПЛР-тестів у вітчизняних виробників – заступник глави ОП

Держава замовила у вітчизняних виробників два мільйони ПЛР-тестів (полімеразної ланцюгової реакції) на коронавірус.

Про це під час ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив заступник керівника Офісу Президента України, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми запустили українське виробництво ПЛР-тестувань. Ми замовили там 2 мільйони тестів. Вони з середини наступного тижня почнуть давати нам кожен день від 2 до 7 тисяч таких тестів", - сказав Тимошенко.

Він додав, що українські тести будуть дешевшими ні ті, які привозять з-за кордону.

Як повідомлялося, раніше Президент Володимир Зеленський утворив Координаційну раду з протидії поширенню COVID-19 як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

2 квітня заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в Україні забезпечать вітчизняними тестами на коронавірус усі лабораторії, які їх потребують, і планується, що серійне виробництво тестів почнеться наступного тижня.

В Україні станом на 22.00 п’ятниці, 3 квітня, зареєстровано 1072 випадки зараження коронавірусом, 27 осіб померли.