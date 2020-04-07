На Дніпропетровщині встановили додаткові карантинні пости

На Дніпропетровщині встановлені додаткові карантинні пости навколо Першотравенська, де сьогодні було підтверджено 15 нових випадків Covid-19.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

“Для контролю за здоров’ям громадян рішенням обласної комісії з питань ТЕБ НС встановлені додаткові карантинні пости навколо Першотравенська. 15 нових випадків сьогодні, вчора 5 - у Першотравенську стався спалах захворювання на коронавірус”, - зазначається у повідомленні.

Як пояснили у пресслужбі, попри те, що щорічні зібрання Міжнародної школи баптистів цього року були скрізь скасовані, у Першотравенську вони пройшли уже після оголошення карантину. І на цій зустрічі були присутні кількасот людей з різних міст та навіть із закордону.

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“Частина цих людей розміщувалась по помешканнях у Першотравенську, частина роз’їхалася, частина й досі залишаються в місті. Поліція їх всіх встановила. Вони всі сидять по домівках. Наразі ситуація контрольована, хоча двоє людей, які зобов’язувалися самоізолюватися, вирішили поїхати у Дніпро. Були в прямому сенсі спіймані, оштрафовані й повернуті додому. І ми дуже сподіваємося, що так люди більше не робитимуть”, - зазначив голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник.

В усіх контактних осіб узяли аналізи.

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За інформацією Дніпропетровського обласного штабу протидії коронавірусу, сьогодні до Першотравенська відправлено партію медичного вантажу. Зокрема, до центральної міської лікарні передали 200 експрес-тестів на коронавірус, 20 тисяч нітрилових рукавичок, 200 костюмів біозахисту. А ще бахіли, респіратори та захисні окуляри, засоби дезінфекції та антисептики для рук.

Як повідомлялося, 7 квітня на Дніпропетровщині підтвердили 15 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Всі – у Першотравенську.

Станом на ранок 7 квітня в Україні зареєстровано 1462 випадки захворювання на Covid-19. У Дніпропетровській області зафіксували 41 випадок коронавірусу. Чотири пацієнти одужали.