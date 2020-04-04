В Україні зафіксували 1096 випадків коронавірусу, 28 летальних

В Україні зафіксовано 1096 випадків COVID-19.

Про це повідомляє МОЗ у Facebook.

"В Україні зафіксовано 1096 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За даними ЦГЗ, станом на 10:00 4 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужало. За добу було зафіксовано 154 нові випадки", - йдеться у повідомленні.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

▪Вінницька область — 66 випадків;

▪Волинська область — 17 випадків;

▪️Дніпропетровська область — 14 випадків;

▪️Донецька область — 8 випадків;

▪️Житомирська область — 9 випадків;

▪️Закарпатська область — 24 випадки;

▪️Запорізька область — 28 випадків;

▪️Івано-Франківська область — 94 випадки;

▪️Кіровоградська область — 19 випадків;

▪️м. Київ — 195 випадків;

▪️Київська область — 77 випадків;

▪️Львівська область — 14 випадків;

▪️Луганська область — 3 випадки;

▪️Одеська область — 26 випадків;

▪️Полтавська область — 8 випадків;

▪️Рівненська область — 31 випадок;

▪️Сумська область — 37 випадків;

▪️Тернопільська область — 135 випадків;

▪️Харківська область — 1 випадок;

▪️Херсонська область — 8 випадків;

▪️Хмельницька область — 10 випадків;

▪️Чернівецька область — 206 випадків;

▪️Черкаська область — 61 випадок;

▪️Чернігівська область — 5 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.