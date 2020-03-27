Зону ООС закривають на в’їзд і виїзд із трьох областей

З боку Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей запроваджується обмеження щодо перетину лінії проведення ООС з 8:00 28 березня на період карантинних заходів в країні.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Шановні громадяни, з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції з 8:00 28 березня вводиться обмеження щодо перетину лінії проведення операції Об’єднаних сил зі сторони Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Дозвіл на виїзд та в’їзд до району проведення ООС буде надаватися громадянам та транспортним засобам, які здійснюють логістичне забезпечення життєдіяльності регіону», - йдеться в повідомленні.

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У штабі ООС звернулись з проханням до громадян з розумінням поставитись до запровадження зазначених вище обмежень.