Окупанти продовжують перешкоджати роботі місії ОБСЄ на Донбасі

У четвер, 26 березня, бойовики російських збройних формувань на Донбасі знову заборонили патрулям СММ ОБСЄ доступ на окуповану територію на трьох блокпостах у Донецькій області та одному – на Луганщині.

Про це повідомляється в оперативному звіті СММ ОБСЄ № 5/2020, передає власний кореспондент Укрінформу.

"26 березня члени збройних формувань знову не пропустили патрулі Місії до непідконтрольних урядові районів офіційними дорожніми коридорами: тричі в Донецькій області та один раз у Луганській області", - йдеться у звіті.

Так, близько 9:35 на блокпості російських збройних формувань південніше мосту поблизу Станиці Луганської один з бойовиків не дозволив пішому патрулю СММ у складі чотирьох співробітників пройти на окуповану територію районів, посилаючись на "накази від керівництва".

Приблизно о 10:10 на блокпості неподалік н. п. Верхньошироківське (непідконтрольний урядові, 85 км на південь від Донецька) троє членів російських збройних формувань (двоє з яких, судячи з усього, були озброєні) заборонили патрулю СММ у складі шести співробітників, які на двох автомобілях їхали з підконтрольної урядові території, проїзд до окупованих районів. Причину заборони взагалі не пояснили.

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Близько 10:14 на блокпості біля Горлівки (непідконтрольна урядові, 38 км на північний схід від Донецька) двоє озброєних бойовиків так само заборонили проїзд патрулю СММ у складі шести співробітників на двох автомобілях, пояснивши це "обмеженнями у зв’язку з карантином".

Приблизно об 11:35 на блокпості поблизу н. п. Оленівка (непідконтрольний урядові, 23 км на південний захід від Донецька) озброєний бойовик заборонив патрулю місії (шість осіб на двох автівках) проїзд до окупованих районів, мотивуючи це тим, що "пункт пропуску закритий через COVID-19".

"Такі обмеження свободи пересування Місії через лінію зіткнення перешкоджають виконанню її мандата по всій країні", - зазначили в СММ ОБСЄ.

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Голова ОБСЄ, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама та генсек організації Томас Гремінгер висловили глибоку стурбованість з приводу заборони доступу та наголосили, що спостерігачі повинні продовжувати свою діяльність у непідконтрольних уряду районах, у тому числі для контролю за поширенням коронавірусу.

Заборона у доступі СММ відбулася на тлі повідомлень про те, що в окупованих Росією районах Донбасу спостерігається масове зараження населення коронавірусом, що, втім, приховується окупаційними адміністраціями "ДНР" та "ЛНР".