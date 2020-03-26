Росія має пустити на окупований Донбас ОБСЄ та гуманітарні організації – США

Посольство США в Україні вимагає від Росії забезпечити доступ на окуповані території Донбасу для спостерігачів ОБСЄ та гуманітарних організацій.

Про це йдеться у заяві диппредставництва США в Україні, оприлюдненій у Facebook.

«Росія та її поплічники повинні забезпечувати надходження рятівної допомоги та дозволити Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ безперешкодно виконувати свій мандат по всій території України», - зазначили в посольстві.

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Як повідомляв Укрінформ, бойовики російських збройних формувань на Донбасі у понеділок, 23 березня, знову не пропустили патрулі місії ОБСЄ до окупованих районів, а в Донецькій області вперше затримали команду СММ при перетині до підконтрольних урядові районів.

Європейський Союз у середу, 25 березня, відреагував на дії російських найманців на Донбасі, які заборонили патрулям СММ ОБСЄ та представникам гуманітарних організацій доступ на території, які тимчасово знаходяться поза контролем уряду України, та закликав Росію не створювати нових перешкод для зусиль в рамках Нормандського формату та Мінського процесу.