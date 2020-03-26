Окупанти продовжують не пускати патрулі ОБСЄ через лінію зіткнення

Бойовики російських збройних формувань продовжують й надалі забороняти патрулям Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні проїзд до окупованих територій Донбасу.

Про це повідомляється оперативному звіті СММ ОБСЄ № 4/2020, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"25 березня члени збройних формувань знову не пропустили патруль місії до непідконтрольних урядові районів у Донецькій області, а згодом іншому патрулю СММ було також відмовлено у пропуску до непідконтрольних урядові районів у Луганській області. В обох випадках перетин здійснювався офіційними дорожніми коридорами", - йдеться у звіті.

Так, близько 09:50 на блокпості неподалік від н. п. Оленівка (непідконтрольний урядові, 23 км на південний захід від Донецька) троє бойовиків заборонили патрулю місії у складі 5 співробітників на 2 автомобілях, які їхали з Маріуполя, проїзд до непідконтрольних урядові районів, мотивуючи це тим, що "пункт пропуску закритий через карантин".

Приблизно в той самий час на блокпості російських збройних формувань південніше мосту поблизу Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська) один з бойовиків не дозволив пішому патрулю СММ у складі 3 співробітників, які йшли із підконтрольних урядові районів, пройти до непідконтрольних урядові районів, посилаючись на "накази від керівництва".

В СММ ОБСЄ нагадали, що ці заборони доступу місії на блокпостах збройних формувань під час спроб перетину до непідконтрольних урядові районів розпочалися 21 березня в Донецькій області та 23 березня в Луганській області.

"Такі обмеження свободи пересування місії через лінію зіткнення перешкоджають виконанню її мандата по всій країні", - наголошується у звіті.

Раніше МЗС України засудило дії представників російської окупаційної влади на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, які з 21 березня блокують доступ на зазначені території патрулів СММ ОБСЄ. Зазначалося, що такі дії окупаційної адміністрації РФ є прямим порушенням мандату місії ОБСЄ, суперечать Мінським домовленостям, а також загальним узгодженим висновкам Паризького саміту в Нормандському форматі 9 грудня 2019 року, згідно з якими СММ ОБСЄ повинна мати безпечний і надійний доступ до всієї території України для повного виконання свого мандату.

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Діючий голова ОБСЄ, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама та генсек ОБСЄ Томас Гремінгер висловили глибоку стурбованість з приводу цього приводу та наголосили, що СММ повинна продовжувати свою діяльність на непідконтрольних уряду районах, зокрема, для контролю поширення коронавірусу.

Заборона у доступі СММ відбулася на тлі повідомлень про те, що на окупованих Росією районах Донбасу спостерігається масове зараження місцевого населення коронавірусом, що, втім, приховується окупаційними адміністраціями т.з. "ДНР" та "ЛНР"