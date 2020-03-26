Окупанти продовжують не пускати патрулі ОБСЄ через лінію зіткнення

Окупанти продовжують не пускати патрулі ОБСЄ через лінію зіткнення

Укрінформ
Бойовики російських збройних формувань продовжують й надалі забороняти патрулям Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні проїзд до окупованих територій Донбасу.

Про це повідомляється оперативному звіті СММ ОБСЄ № 4/2020, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"25 березня члени збройних формувань знову не пропустили патруль місії до непідконтрольних урядові районів у Донецькій області, а згодом іншому патрулю СММ було також відмовлено у пропуску до непідконтрольних урядові районів у Луганській області. В обох випадках перетин здійснювався офіційними дорожніми коридорами", - йдеться у звіті.

Так, близько 09:50 на блокпості неподалік від н. п. Оленівка (непідконтрольний урядові, 23 км на південний захід від Донецька) троє бойовиків заборонили патрулю місії у складі 5 співробітників на 2 автомобілях, які їхали з Маріуполя, проїзд до непідконтрольних урядові районів, мотивуючи це тим, що "пункт пропуску закритий через карантин".

Приблизно в той самий час на блокпості російських збройних формувань південніше мосту поблизу Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська) один з бойовиків не дозволив пішому патрулю СММ у складі 3 співробітників, які йшли із підконтрольних урядові районів, пройти до непідконтрольних урядові районів, посилаючись на "накази від керівництва".

В СММ ОБСЄ нагадали, що ці заборони доступу місії на блокпостах збройних формувань під час спроб перетину до непідконтрольних урядові районів розпочалися 21 березня в Донецькій області та 23 березня в Луганській області.

"Такі обмеження свободи пересування місії через лінію зіткнення перешкоджають виконанню її мандата по всій країні", - наголошується у звіті.

Раніше МЗС України засудило дії представників російської окупаційної влади на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, які з 21 березня блокують доступ на зазначені території патрулів СММ ОБСЄ. Зазначалося, що такі дії окупаційної адміністрації РФ є прямим порушенням мандату місії ОБСЄ, суперечать Мінським домовленостям, а також загальним узгодженим висновкам Паризького саміту в Нормандському форматі 9 грудня 2019 року, згідно з якими СММ ОБСЄ повинна мати безпечний і надійний доступ до всієї території України для повного виконання свого мандату.

Читайте також: Євросоюз закликає Росію розблокувати доступ ОБСЄ на окупований Донбас

Діючий голова ОБСЄ, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама та генсек ОБСЄ Томас Гремінгер висловили глибоку стурбованість з приводу цього приводу та наголосили, що СММ повинна продовжувати свою діяльність на непідконтрольних уряду районах, зокрема, для контролю поширення коронавірусу.

Заборона у доступі СММ відбулася на тлі повідомлень про те, що на окупованих Росією районах Донбасу спостерігається масове зараження місцевого населення коронавірусом, що, втім, приховується окупаційними адміністраціями т.з. "ДНР" та "ЛНР"

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-