Євросоюз закликає Росію розблокувати доступ ОБСЄ на окупований Донбас

Європейський Союз відреагував на дії російських найманців на Донбасі, які заборонили патрулям СММ ОБСЄ та представникам гуманітарних організацій доступ на тимчасово окуповані території та закликав Росію не створювати нових перешкод для зусиль в рамках Нормандського формату та Мінського процесу.

Відповідну заяву у середу оприлюднив речник ЄС, повний текст якої оприлюднений на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«З 21 березня члени збройних формувань на перепускних пунктах у Донецькій та Луганській областях не надають дозволу на прохід патрулів Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ на неконтрольовані урядом території та у зворотному напрямку. Крім того, агенція ООН, неурядові організації та Міжнародний Комітет Червоного Хреста стикаються із труднощами у доступі у регіони, що не контролюються урядом», - йдеться у заяві.

Наголошується, що важливо, щоб Росія та збройні формування, які вона підтримує, дозволили СММ ОБСЄ, агенціям ООН, неурядовим організаціям та Червоному Хресту свободу пересування через контактну лінію.

Речник нагадав, що відповідно до мандату, СММ ОБСЄ повинна отримати безпечний та безперешкодний доступ по всій території України, включаючи райони Донецької та Луганської областей, які тимчасово перебувають поза контролем уряду. Безперешкодний доступ цих структур і організацій на непідконтрольні уряду території є важливим для отримання надійної інформації про розвиток подій у цих регіонах, як це передбачено Мінськими домовленостями, та є передумовою для виконання дорученого їм мандату на усій території країни.

Окремо наголошується на тому, що СММ ОБСЄ адаптувала власні заходи із спостереження у зв`язку зі спалахом коронавірусу з метою забезпечення безпеки для всіх залучених людей.

«У поточній ситуації ще важливішим є продовження доставки гуманітарної допомоги людям у цих регіонах. Агентства ООН, неурядові організації та Міжнародним Комітет Червоного Хреста повинні отримати безперешкодний доступ до тих людей, які потребують допомоги в усьому Донбасі», - йдеться у заяві речника ЄС.

Документ нагадує, що в рамках Тристоронньої контактної групи щойно відбулися важливі обговорення щодо обміну полоненими та щодо визначення нових регіонів для розведення військ.

«Росія не має ставити під загрозу цей конструктивний дух шляхом створення нових перешкод», - йдеться у заяві Євросоюзу.

Речник ЄС наголосив, що ЄС залишається твердим у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, імплементації Мінських домовленостей, роботи в Нормандському форматі та в форматі Тристоронньої контактної групи для досягнення змістовного та мирного рішення для конфлікту.

Як повідомляв Укрінформ, бойовики російських збройних формувань на Донбасі у понеділок, 23 березня, знову не пропустили патрулі Місії ОБСЄ до окупованих районів, а в Донецькій області вперше затримали команду СММ при перетині до підконтрольних урядові районів.