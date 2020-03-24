МЗС закликає учасників “Норманді” тиснути на Росію через недопуск місії ОБСЄ на Донбас

Недопуск спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей України суперечить Мінським домовленостям.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ з приводу блокування патрулів СММ ОБСЄ з 21 березня представниками окупаційної влади.

"Міністерство закордонних справ України засуджує дії представників російської окупаційної влади на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, які з 21 березня блокують доступ на зазначені території патрулів Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) для здійснення спостережної діяльності в рамках виконання свого мандату, затвердженого Постійною радою ОБСЄ. Зазначені факти зафіксовані у відповідних доповідях СММ ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі дії окупаційної адміністрації РФ є прямим порушенням мандату місії ОБСЄ, суперечать Мінським домовленостям, а також загальним узгодженим висновкам Паризького саміту в Нормандському форматі 9 грудня 2019 року, згідно з якими СММ ОБСЄ повинна мати безпечний і надійний доступ до всієї території України для повного виконання свого мандату.

"Запроваджене під приводом поширення коронавірусу Covid-19 обмеження доступу СММ ОБСЄ до ТОТ Донецької та Луганської областей є неприйнятним, в тому числі з точки зору безпеки міжнародних спостерігачів. Уряд України, тимчасово закривши пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів з метою ефективної протидії та недопущення занесення на підконтрольну уряду України територію коронавірусної інфекції, зробив належне виключення для пропуску представників моніторингових місій ОБСЄ, ООН, МКЧХ за раніше встановленим порядком", - наголошують у відомстві.

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У МЗС закликали міжнародну спільноту, насамперед, учасників Нормандського формату, продовжити здійснювати тиск на Російську Федерацію, яка несе відповідальність за розвиток ситуації на тимчасово окупованих територіях України в Донецькій і Луганській областях, з метою забезпечення повного та неухильного виконання нею Мінських домовленостей.

Фото: ОБСЄ