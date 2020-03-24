МЗС закликає учасників “Норманді” тиснути на Росію через недопуск місії ОБСЄ на Донбас

МЗС закликає учасників “Норманді” тиснути на Росію через недопуск місії ОБСЄ на Донбас

Заява
Укрінформ
Недопуск спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей України суперечить Мінським домовленостям.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ з приводу блокування патрулів СММ ОБСЄ з 21 березня представниками окупаційної влади.

"Міністерство закордонних справ України засуджує дії представників російської окупаційної влади на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, які з 21 березня блокують доступ на зазначені території патрулів Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) для здійснення спостережної діяльності в рамках виконання свого мандату, затвердженого Постійною радою ОБСЄ. Зазначені факти зафіксовані у відповідних доповідях СММ ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі дії окупаційної адміністрації РФ є прямим порушенням мандату місії ОБСЄ, суперечать Мінським домовленостям, а також загальним узгодженим висновкам Паризького саміту в Нормандському форматі 9 грудня 2019 року, згідно з якими СММ ОБСЄ повинна мати безпечний і надійний доступ до всієї території України для повного виконання свого мандату.

"Запроваджене під приводом поширення коронавірусу Covid-19 обмеження доступу СММ ОБСЄ до ТОТ Донецької та Луганської областей є неприйнятним, в тому числі з точки зору безпеки міжнародних спостерігачів. Уряд України, тимчасово закривши пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів з метою ефективної протидії та недопущення занесення на підконтрольну уряду України територію коронавірусної інфекції, зробив належне виключення для пропуску представників моніторингових місій ОБСЄ, ООН, МКЧХ за раніше встановленим порядком", - наголошують у відомстві.

Читайте також: Окупанти не пускають на Донбас міжнародних спостерігачів і місцевих жителів

У МЗС закликали міжнародну спільноту, насамперед, учасників Нормандського формату, продовжити здійснювати тиск на Російську Федерацію, яка несе відповідальність за розвиток ситуації на тимчасово окупованих територіях України в Донецькій і Луганській областях, з метою забезпечення повного та неухильного виконання нею Мінських домовленостей.

Фото: ОБСЄ

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-