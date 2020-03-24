Окупанти не пускають на Донбас міжнародних спостерігачів і місцевих жителів

Прикордонники в пунктах пропуску на Донбасі фіксують припинення проросійськими збройними формуваннями пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«У районі операції Об’єднаних сил діють тимчасові обмеження на перетин лінії розмежування для недопущення поширення коронавірусної інфекції. Проте за наявності критично важливих життєвих обставин командувачем Об’єднаних сил приймаються окремі рішення щодо пропуску осіб через лінію розмежування. Від початку обмежувальних заходів прийнято 429 таких рішень», - йдеться у повідомленні.

Однак з 21 березня прикордонники у КПВВ фіксують припинення проросійськими збройними формуваннями пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів. Так, особам, стосовно яких керівництвом Об’єднаних сил було прийнято окремі рішення щодо пропуску, проросійські бойовики відмовляли у в’їзді на тимчасово окуповану територію України без пояснення причин та повертати їх у так звану «сіру зону». За вказаний період прикордонниками забезпечено повернення на контрольовану територію України 29 таких осіб, серед яких люди мали в тому числі і документи із зареєстрованим місцем проживання на тимчасово окупованій території.

Крім того, військовослужбовцями Донецького прикордонного загону в КПВВ «Новотроїцьке» та «Гнутове» зафіксовані випадки обмеження російсько-окупаційними військами доступу на тимчасово окуповану територію України патрулів СММ ОБСЄ. При цьому найманці країни-агресора роз’яснень щодо причин відмови у доступі не надавали.

У ДПСУ зазначають, що громадянам, у яких виникає надзвичайна потреба у перетині лінії розмежування до тимчасово окупованої території України, варто пам’ятати, що навіть за умови вагомих підстав перетин лінії розмежування, через припинення пропуску окупаційною владою, не гарантується.

Фото: ДПСУ