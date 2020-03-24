На Донеччині за добу лінію зіткнення перетнули 6 осіб – прикордонники

На Донеччині за добу через критично важливі життєві обставини на КПВВ через лінію зіткнення пропустили на територію, контрольовану українською владою, тільки 6 осіб.

Про це 23 березня на пресбрифінгу в Донецькій ОДА заявив начальник Краматорського прикордонного загону Анатолій Федорчук.

"За останню добу через лінію зіткнення були пропуски 6 осіб", - сказав Федорчук.

Він пояснив, що по трьох особах було прийнято рішення про пропуск їх на українську територію у зв’язку з тим, що дані особи виїхали на непідконтрольну територію 21 березня, коли не були закриті КПВВ, окупаційна влада не пропустила і цілодобово вони пробули в контрольному пункті "Горлівка", потім їх повернули на підконтрольну територію.

"І у зв’язку з загрозою життю цім особам командувачем ООС було прийнято рішення на їх пропуск", - зазначив Федорчук.

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Крім того розказав про друге рішення командувача ООС відносно пропуску осіб з непідконтрольної території.

"Це були три особи, які перевозили мертву жінку, труп. Цих осіб ми випустили за рішенням командувача ООС, а після обіду вони повернулися у зворотному напрямку, їх не пропустили незаконні формування", - сказав Федорчук.

Та додав: «Це в виключних рішеннях буде прийматися командувачем ООС (пропуск осіб через лінію зіткнення), які пов’язані з життям і здоров’ям людей, і ні в яких інших випадках».

Як повідомлялося, з метою ефективної протидії та недопущення занесення на підконтрольну Уряду України територію коронавірусної інфекції з 00.00 22 березня 2020 року припинено пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів.

Пропуск представників моніторингових місій ОБСЄ, ООН, МКЧХ буде здійснюватися за раніше встановленим порядком.

У виняткових випадках, за наявності критично важливих життєвих обставин та відповідних підтверджуючих документів, особі може бути наданий дозвіл на перетин лінії розмежування.

Фото: МВС