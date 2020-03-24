На Донеччині за добу лінію зіткнення перетнули 6 осіб – прикордонники
Про це 23 березня на пресбрифінгу в Донецькій ОДА заявив начальник Краматорського прикордонного загону Анатолій Федорчук.
"За останню добу через лінію зіткнення були пропуски 6 осіб", - сказав Федорчук.
Він пояснив, що по трьох особах було прийнято рішення про пропуск їх на українську територію у зв’язку з тим, що дані особи виїхали на непідконтрольну територію 21 березня, коли не були закриті КПВВ, окупаційна влада не пропустила і цілодобово вони пробули в контрольному пункті "Горлівка", потім їх повернули на підконтрольну територію.
"І у зв’язку з загрозою життю цім особам командувачем ООС було прийнято рішення на їх пропуск", - зазначив Федорчук.
Крім того розказав про друге рішення командувача ООС відносно пропуску осіб з непідконтрольної території.
"Це були три особи, які перевозили мертву жінку, труп. Цих осіб ми випустили за рішенням командувача ООС, а після обіду вони повернулися у зворотному напрямку, їх не пропустили незаконні формування", - сказав Федорчук.
Та додав: «Це в виключних рішеннях буде прийматися командувачем ООС (пропуск осіб через лінію зіткнення), які пов’язані з життям і здоров’ям людей, і ні в яких інших випадках».
Як повідомлялося, з метою ефективної протидії та недопущення занесення на підконтрольну Уряду України територію коронавірусної інфекції з 00.00 22 березня 2020 року припинено пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів.
Пропуск представників моніторингових місій ОБСЄ, ООН, МКЧХ буде здійснюватися за раніше встановленим порядком.
У виняткових випадках, за наявності критично важливих життєвих обставин та відповідних підтверджуючих документів, особі може бути наданий дозвіл на перетин лінії розмежування.
Фото: МВС