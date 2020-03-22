Штаб ООС ухвалив 35 індивідуальних рішень щодо пропуску через лінію розмежування

У штабі ООС у неділю ухвалили 35 індивідуальних рішень щодо пропуску громадян через лінію розмежування.

Про це пресцентр штабу ООС повідомляє у Facebook.

"Враховуючи виняткові обставини, було прийнято 35 індивідуальних рішень щодо пропуску громадян через КПВВ у зв’язку з критично важливими життєвими ситуаціями", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, з 00.00 22 березня пропуск через лінію розмежування не здійснюється, аби не допустити занесення і поширення на території України коронавірусної інфекції. Проте у виняткових випадках, за наявності критично важливих життєвих обставин та відповідних підтверджуючих документів, особі може бути наданий дозвіл на перетин лінії розмежування.

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Станом на 13.00 22 березня на КПВВ «Станиця Луганська» попри закриття пунктів пропуску близько 30 людей сподівалися потрапити на тимчасово окуповану територію. Зранку людей було ще більше — близько 70.

Фото: Штаб ООС, Фейсбук