Попри закриття, кілька десятків людей чекають пропуску на КПВВ "Станиця Луганська"

На КПВВ "Станиця Луганська" на Луганщині 22 березня близько 30 людей сподіваються потрапити на тимчасово окуповану територію. Зранку людей було ще більше — близько 70.

Про це повідомляє Громадське.

Він зазначив, що О 13:00 начальник відділу ДПСУ почав фотографувати документи людей, у яких є критично важливі життєві обставини, та відправляти фото командувачу ООС.

Після цього через КПВВ пропустили двох жінок: одна хворіє на рак і її мають прооперувати в окупованому Луганську, інша доглядає на окупованій території за літньою матір'ю, яка не може встати з ліжка.

Станом на обід 22 березня на КПВВ з української сторони продовжують чекати люди. Частина з них мають документи, які можуть дозволити їм перетнути лінію розмежування, інша частині — не має.

З боку непідконтрольної території чекають 8 людей. Їх пропустили через пункт пропуску самопроголошеної "ЛНР", але поки що не пропускають на підконтрольну територію. За словами начальника відділу ДПСУ, лише у п'ятьох з цих людей є постійна реєстрація на підконтрольній території, відтак їх, можливо, пропустять.

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21 березня повідомлялося, що бойовики так званої ДНР заявили, що повністю закривають свої "кордони" з Україною, але кільком людям все ж вдалось пройти.

6 березня у штабі операції Об'єднаних сил повідомили, що на лінії розмежування мірятимуть температуру та оглядатимуть на симптоми коронавірусу.

Фото: Іван Бухтіяров/hromadske