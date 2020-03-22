Попри закриття, кілька десятків людей чекають пропуску на КПВВ "Станиця Луганська"
Про це повідомляє Громадське.
Він зазначив, що О 13:00 начальник відділу ДПСУ почав фотографувати документи людей, у яких є критично важливі життєві обставини, та відправляти фото командувачу ООС.
Після цього через КПВВ пропустили двох жінок: одна хворіє на рак і її мають прооперувати в окупованому Луганську, інша доглядає на окупованій території за літньою матір'ю, яка не може встати з ліжка.
Станом на обід 22 березня на КПВВ з української сторони продовжують чекати люди. Частина з них мають документи, які можуть дозволити їм перетнути лінію розмежування, інша частині — не має.
З боку непідконтрольної території чекають 8 людей. Їх пропустили через пункт пропуску самопроголошеної "ЛНР", але поки що не пропускають на підконтрольну територію. За словами начальника відділу ДПСУ, лише у п'ятьох з цих людей є постійна реєстрація на підконтрольній території, відтак їх, можливо, пропустять.
21 березня повідомлялося, що бойовики так званої ДНР заявили, що повністю закривають свої "кордони" з Україною, але кільком людям все ж вдалось пройти.
6 березня у штабі операції Об'єднаних сил повідомили, що на лінії розмежування мірятимуть температуру та оглядатимуть на симптоми коронавірусу.
Фото: Іван Бухтіяров/hromadske