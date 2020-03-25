Окупанти замовчують погіршення ситуації з коронавірусом на Донбасі - Defense Express

Незважаючи на заяви представників окупаційних адміністрацій про відсутність на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей інфікованих коронавірусом Covid-19, санітарно-епідеміологічна ситуація там швидко загострюється.

Про це свідчить проведений Defense Express аналіз інформації з відкритих джерел та отриманої від родичів вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей, які живуть на тимчасово окупованих територіях.

"Основні зусилля окупаційної адміністрації наразі спрямовуються не на здійснення карантинних заходів та лікування хворих, а на приховування фактів захворювання на коронавірус місцевого населення", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як зазначається, відповідно до наказу російської окупаційної адміністрації, так зване міністерство охорони здоров’я "ЛНР" свідомо приховує дані щодо поширення Covid-19.

Як повідомляють жителі тимчасово окупованих територій, в лікарні № 4 м. Луганськ перебувають двоє хворих із симптомами коронавірусу, які на початку березня у повернулися з Італії. Наявність вірусу Covid-19 у хворих було підтверджено 14 березня після надходження партії експрес-тестів з РФ.

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Станом на 21 березня у цій же лікарні перебували вже 7 осіб з симптомами коронавірусу. Водночас щонайменше 17 мешканців м. Луганськ на той час перебували на самоізоляції вдома з підозрою на зараження Covid-19.

При цьому в лікарнях на тимчасово окупованій території Луганської області лише протягом тижня у 350 осіб зафіксовано захворювання ГРВІ та у 40 осіб – пневмонію. Водночас, за інформацією, що озвучує "головний лікар ЛНР" Донкашенко, офіційно визнаних випадків зараження коронавірусом на території "республіки" немає.

Схожою є ситуація і на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Про відсутність тут хворих на Covid-19 нещодавно також заявляв т.зв. глава "ДНР" Денис Пушилін. При цьому командування 1 АК російських окупаційних військ, що дислокується на території тимчасово окупованих територій Донецької області, розпорядилося у разі звернень військовослужбовців з симптомами ГРВІ та підвищеною температурою "діагностувати" захворювання як ангіну або пневмонію.

Як зазначається у публікації, в цілому останнім часом зростає кількість захворювань на ГРВІ та пневмонію. Зокрема, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей лише за період з 10 по 17 березня зафіксовано 27 летальних випадків, спричинених ускладненнями ГРВІ. Загалом, з 1 лютого було зареєстровано 1676 негоспітальних пневмоній, з яких 43 з летальними наслідками (тестові системи для виявлення Covid-19 на той час були відсутні).

"Все це призводить до того, що наразі зростає занепокоєння громадян, що мешкають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, через неспроможність російської окупаційної влади забезпечити належний рівень проведення профілактичних заходів та надання медичної допомоги населенню в умовах погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації, пов’язаної з поширенням коронавірусу Covid-19", - констатує видання.

Раніше повідомлялося про 12 випадків захворювання на коронавірус в окупованій Горлівці на Донеччині. Коронавірус в окупованій Горлівці Донецької області з’явився від жінки, яка поверталася туди з Китаю через Москву.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Станом на ранок середи, 25 березня, у світі, за даними сайту Worldometer, зареєстровано 423 515 випадків зараження коронавірусом, зокрема 18 910 летальних і 109 154 випадки одужання.