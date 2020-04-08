На Буковині вже понад 300 хворих на Covid-19, одужали 17 осіб

Кількість інфікованих коронавірусом мешканців Чернівецькій області сягнула 303 осіб: за останню добу підтвердили 30 нових випадків, одна пацієнтка одужала.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Чернівецький лабораторний центр здійснив обробку чергових зразків аналізів і повідомив, що виявлено 30 нових випадків зараження. Таким чином кількість хворих буковинців становить 303 особи", - зазначив очільник області.

Він також повідомив, що сьогодні померла жінка, аналізи якої перевіряють на Covid-19. Водночас зросло число пацієнтів, які вже вилікувалися.

"Сьогодні наші лікарі виписали з медзакладу ще одну пацієнтку, яка хворіла з коронавірусом. Це 61-річна мешканка Чернівців. Таким чином, на Буковині вже 17 пацієнтів одужали від коронавірусної хвороби", - додав Осачук.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 8 квітня в Україні лабораторно підтверджено 1668 випадків Covid-19, з них 52 летальні. 35 хворих одужали.