У трьох священників на Буковині підтвердили коронавірус

У трьох священників на Буковині підтвердили коронавірус

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Укрінформ
У Чернівецькій області за добу виявили 25 випадків захворювання на Covid-19, серед нових хворих - троє священників.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Чернівецький лабораторний центр здійснив обробку чергових зразків аналізів і повідомив нам щойно про те, що виявлено 25 нових випадків зараження. В першу чергу йдеться про Чернівці та Хотин, де виявлено по п'ять випадків. Решта 15 випадків розподіляються по різних районах області. Серед нововиявлених інфікованих на Буковині є троє священнослужителів", - розповів Осачук.

Таким чином, загалом коронавірусом інфіковані 273 мешканці Буковини.

Голова ОДА зауважив, що одним із джерел масового зараження став похорон в одному із сіл області: "Можемо з тривогою говорити про те, що в одному із сіл нашої області таким вогнищем, яке спалахнуло цією інфекцією, стали велелюдні похорони. Після спільного відвідування цієї процесії маємо велику кількість інфікованих".

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Разом із цим Осачук підтвердив інформацію про п'ять нових випадків одужання від коронавірусної інфекції на Буковині. Загалом від цієї хвороби в області вилікувалися 16 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 7 квітня в Україні лабораторно підтверджені 1462 випадки Covid-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужали.

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