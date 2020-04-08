У трьох священників на Буковині підтвердили коронавірус

У Чернівецькій області за добу виявили 25 випадків захворювання на Covid-19, серед нових хворих - троє священників.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Чернівецький лабораторний центр здійснив обробку чергових зразків аналізів і повідомив нам щойно про те, що виявлено 25 нових випадків зараження. В першу чергу йдеться про Чернівці та Хотин, де виявлено по п'ять випадків. Решта 15 випадків розподіляються по різних районах області. Серед нововиявлених інфікованих на Буковині є троє священнослужителів", - розповів Осачук.

Таким чином, загалом коронавірусом інфіковані 273 мешканці Буковини.

Голова ОДА зауважив, що одним із джерел масового зараження став похорон в одному із сіл області: "Можемо з тривогою говорити про те, що в одному із сіл нашої області таким вогнищем, яке спалахнуло цією інфекцією, стали велелюдні похорони. Після спільного відвідування цієї процесії маємо велику кількість інфікованих".

Разом із цим Осачук підтвердив інформацію про п'ять нових випадків одужання від коронавірусної інфекції на Буковині. Загалом від цієї хвороби в області вилікувалися 16 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 7 квітня в Україні лабораторно підтверджені 1462 випадки Covid-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужали.