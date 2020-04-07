На Буковині одужали вже 16 пацієнтів з коронавірусом, з них троє дітей

У Чернівецькій області уже 16 пацієнтів, з яких троє дітей, одужали від коронавірусної інфекції. Ще 167 хворих лікуються амбулаторно, а 59 - у медзакладах області.

Про це у Facebook повідомляє Чернівецька ОДА.

"Станом на 14:00 7 квітня у медичних закладах Буковини перебуває 170 пацієнтів. У 59 з них підтверджено коронавірус, решта – з підозрою. 167 інфікованих коронавірусом осіб лікуються амбулаторно. У них хвороба протікає легко або ж узагалі безсимптомно. Загалом від COVID-19 на Буковині вже одужали 16 осіб, серед них троє дітей", - йдеться у повідомленні.

Також в обласній адміністрації поінформували розповіли про стан хворих на коронавірус пацієнтів. Зокрема, у семи лікарнях області у важкому стані перебувають 8 хворих із підтвердженим діагнозом COVID-19 та 16 пацієнтів із підозрою на нього, серед яких і двоє дітей. П'ятеро пацієнтів підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужали.

У Чернівецькій області підтвердили вже 248 випадків захворювання на коронавірус.