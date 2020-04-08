У Міносвіти назвали дедлайн для зарахування до 1 класів

Рішення про строки прийому документів на зарахування до перших класів мають приймати засновники навчальних закладів.

Про це в інтерв’ю порталу LIGA.net сказала т. в .о. міністра освіти та науки Любомира Мандзій.

“МОН давало роз’яснення, що через карантин школи зможуть приймати документи для зарахування у перший клас онлайн або переносити термін прийому залежно від карантину. Рішення про гнучкий режим прийому документів на час карантину може прийняти засновник закладу загальної середньої освіти - тобто місцева влада", - сказала Любомира Мандзій.

Вона пояснила, що це рішення в повноваженнях засновника навчального закладу, яким є кожна конкретна місцева рада.

“Думаю, це буде правильним уніфікованим рішенням у межах кожної адміністративно-територіальної одиниці. Якщо почнемо давати вирішувати конкретним закладам освіти, буде дисбаланс”, - сказала Мандзій.

Очільниця МОН додала, що міністерство проситиме голів ОДА роз'яснити керівникам місцевого самоврядування їхні повноваження, місцеві органи влади також мають оприлюднити ухвалене рішення.

За словами Мандзій, в цьому питанні важливо, щоб директори шкіл змогли зарахувати учнів до 1 класів до 1 вересня.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Згодом карантин продовжили до 24 квітня.