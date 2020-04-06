Онлайн-уроки обіцяють "без політики": ОП домовився з телеканалами

Офіс президента України домовився з телеканалами, які показують уроки проєкту «Всеукраїнська школа онлайн», що під час трансляцій в ефірі не буде політичних сюжетів.

Про це повідомив заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко у коментарі «Детектору медіа».

Видання зазначає, що, зокрема, блогер Сергій Наумович 6 квітня у Facebook повідомив, що телеканал ZIK перед початком телеуроків показував рекламу Віктора Медведчука та його політичної партії «Опозиційна платформа – За життя», і попросив ОПУ відреагувати. Блогер Роман Шрайк розповів про подібну ситуацію на телеканалі «112 Україна».

Кирило Тимошенко обговорив цей інцидент із представником каналу ZIK. «За хвилин 10-15 до початку телеуроків у них йшов якийсь із політичних сюжетів. Ми попросили, як ми з ними домовлялися спочатку, щоб не було політики – вони підтвердили, вибачилися. І далі не буде жодної політики», – розповів він.

Тимошенко уточнив, що ці домовленості стосуються всіх каналів.

Він також спростував інформацію про те, що ОПУ планує провести зустріч із керівниками каналів «112 Україна», ZIK та NewsOne. «У нас є група, де є всі канали, усі випускові редактори й відповідальні особи, яких висунули канали всіх груп. Як будь-який телепродакшн – там йде виробництво, там вирішуються проблеми, викладаються випуски онлайн-школи тощо. Нам сенсу з кимось зустрічатися немає, немає жодних питань», – додав він.

6 квітня 2020 року стартував проєкт «Всеукраїнська школа онлайн», в межах якого виходитимуть відеоуроки з 11 предметів для учнів 5 – 11 класів. Телеуроки транслюють 11 телеканалів: «ПлюсПлюс», «112 Україна», NewsOne, «Піксель», ZIK, «УНІАН ТБ», «Індіго», «Рада», «UA: Культура», «UA: Перший», М1, а також телеканал «Дом» (для учнів з окупованих територій) і медіа сервіс Megogo. Школярі також зможуть дивитися ці уроки у Facebook та YouTube.