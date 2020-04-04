Медики розповіли, як правильно носити маску

Центр громадського здоров'я України зазначив, що неправильне використання медичних масок може знизити їхню ефективність та надав рекомендації щодо надягання, носіння, знімання та утилізації масок.

Про це повідомляє ЦГЗ у Facebook.

"Під час використання масок треба дотримуватися рекомендацій щодо їх надягання, носіння, знімання та утилізації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що маска повинна затуляти рот і ніс, а її краї щільно прилягати до обличчя. Також не можна торкатися до зовнішньої поверхні маски під час використання.

Змінювати маску рекомендується кожні 2-4 години або коли вона стала вогкою. Також не можна використовувати одноразові маски повторно. Знімати маску слід за гумки і не торкатися її передньої частини.

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Одразу після використання маски потрібно викинути її в закритий контейнер для відходів. Після зняття маски, або при торканні до використаної маски, потрібно вимити руки з милом чи обробити засобом зі вмістом спирту.

Зазначається, що неправильне використання медичних масок може знизити їхню ефективність.

Також у ЦГЗ повідомляють, що медична маска не потрібна здоровій людині, адже не захищає від зараження новим коронавірусом. Однак у деяких країнах маски носять усі, на вимогу влади.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ, станом на 10:00 4 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужали.